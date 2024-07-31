الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل مباراة اليوم، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء الجونة.



وطالب المدير الفني للزمالك لاعبيه بالتركيز في التدريبات، استعدادًا للمواجهة المقبلة في الدوري.



ويلتقي الزمالك مع الجونة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.