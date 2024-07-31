نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة جواو ميجيل.. تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الجونة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة لمسابقة الدوري الممتاز.



وتولى جواو ميجيل قيادة هذه الفقرة خلال المران، والتي تضمنت تدريبات بدنية بالجري حول الملعب بجانب فقرة تدريبات خفيفة بالكرة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة، المقرر لها في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.