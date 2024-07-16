عاجل.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع

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جدة - نرمين السيد - مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، واللواء طبيب مجدي أمين، رئيس شركة "جريفولز" إيجيبت لمشتقات البلازما، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة لشئون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتورة فاتن مسعد، مدير عام مراكز خدمات نقل الدم القومية.
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