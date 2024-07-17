امتحانات قديمة.. «التعليم» ترد على مزاعم تسريب الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا تسريب لامتحانات الثانوية العامة، التي يؤديها الطلاب اليوم الأربعاء.





وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي لمواد الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا، بزعم تسريب امتحانات الثانوية العامة، غير صحيحة وتعود لسنوات ماضية.

وأكدت أن امتحانات الثانوية العامة تخضع لإجراءات أمنية مكثفة بدءًا من طباعتها في جهات سيادية وحتى توصيلها للجان الامتحان تحت تأمين صارم من قوات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في بعض المناطق، بما لا يفتح مجالًا التسريب

وناشدت الوزارة أولياء الأمور والطلاب، بعدم الانسياق وراء ماتتداوله مثل هذه الصفحات التي تستهدف النصب لجمع الأموال وإحداث بلبلة في المجتمع.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023، اليوم الاربعاء، الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية (علوم)، والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) للشعبة العلمية رياضيات)، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

ويختتم نحو 642 ألف طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) والشعبة الأدبية، امتحاناتهم اليوم الأربعاء، بامتحاني الأحياء والفلسفة والمنطقة، أما طلاب الشعبة العلمية (رياضيات)، والبالغ عددهم 102 ألف و827 طالبًا وطالبة، فيختتمون ماراثون الثانوية العامة يوم السبت المقبل بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).