«التعليم» توضح ملابسات تعدي طالبة ثانوية عامة على مراقب لفظيا ورشقه بالمياه

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جدة - نرمين السيد - وزارة التربية والتعليم
جاء هذا في إطار ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إذ أثار هذا الفعل مراقب اللجنة الذي دخل في مشادة كلامية مع الطالبة، مطالبًا إياها بالمغادرة، وتطور الأمر للتعدي عليه لفظيًا وإلقاء زجاجة مياه عليه.
وأضاف المصدر، أن رئيس اللجنة حرر محضر بالواقعة للطالبة نظرًا لتسببها في إعاقة انتظام سير اللجنة وتعديها على المراقب لفظيًا.
ووجه الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحان الثانوية العامة، بفتح تحقيق حيال الواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية.
ويختتم نحو 642 ألف طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) والشعبة الأدبية، امتحاناتهم اليوم الأربعاء، بامتحاني الأحياء والفلسفة والمنطقة، أما طلاب الشعبة العلمية (رياضيات)، والبالغ عددهم 102 ألف و827 طالبًا وطالبة، فيختتمون ماراثون الثانوية العامة يوم السبت المقبل بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).
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