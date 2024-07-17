«التعليم» توضح ملابسات تعدي طالبة ثانوية عامة على مراقب لفظيا ورشقه بالمياه

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قيام طالبة بلجنة مدرسة السيدة نفيسة بمدينة نصر، محافظة القاهرة، عقب تسليم أوراق إجابتها مع اقتراب نهاية زمن امتحان مادة الفلسفة والمنطقة للثانوية العامة، اليوم الأربعاء، بمحاولة إثارة اللجنة والحديث مع الطلاب حول الإجابات من نافذة اللجنة.





جاء هذا في إطار ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إذ أثار هذا الفعل مراقب اللجنة الذي دخل في مشادة كلامية مع الطالبة، مطالبًا إياها بالمغادرة، وتطور الأمر للتعدي عليه لفظيًا وإلقاء زجاجة مياه عليه.

وأضاف المصدر، أن رئيس اللجنة حرر محضر بالواقعة للطالبة نظرًا لتسببها في إعاقة انتظام سير اللجنة وتعديها على المراقب لفظيًا.

ووجه الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحان الثانوية العامة، بفتح تحقيق حيال الواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية.