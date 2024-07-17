رغم صعوبة الامتحانات.. الطلاب يودعون الثانوية العامة بالطبل والزغاريد

أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية (علوم)، والاستاتيكا، للشعبة العلمية (رياضيات)، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.





وذلك في آخر أيام ماراثون الثانوية العامة بالنسبة لطلاب شعبتي العلوم والشعبة الأدبية، بينما يختتم طلاب شعبة الرياضيات امتحاناتهم يوم السبت المقبل، بأداء مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

ورغم الشكاوى من صعوبة امتحانات اليوم، إلا أن أكثر من 600 ألف طالب مقيدين بشعبة العلوم والشعبة الأدبية كان شغلهم الشاغل أن الامتحانات انتهت اليوم بعد عام طويل من المذاكرة والسهر.

وبالنسبة لامتحان الأحياء، أكد العديد من الطلاب أنه كان صعبًا ويتضمن الكثير من الأسئلة غير المباشرة، مشيرين إلى أنه كان في صعوبة امتحان العام الماضي.

كذلك اشتكى طلاب الشعبة الأدبية من صعوبة بعض أسئلة مادة الفلسفة والمنطق، التي لم تكن مباشرة، كما أن بعض الأسئلة الموضوعية كانت تحتمل أكثر من إجابة.

أما طلاب شعبة الرياضيات، فأكدوا أن امتحان الاستاتيكا كان في مستوى الطالب المتميز، مشيرين إلى تضمنه أكثر من سؤال صعب خاصة الأسئلة المخصص لها درجتين، كما كان يحتاج وقتًا أطول للإجابة.

بدورها رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، ردود أفعال أولياء الأمور حول امتحانات اليوم، إذ أكد عدد كبير منهم أن الامتحانات جاءت صعبة، وذكر أولياء أمور طلاب شعبة الرياضيات أن امتحان الاستاتيكا كان طويل ويحتاج إلى وقت إضافي، إضافة لاحتواءه أسئلة كثيرة تراكمية، مشيرين إلى أنه أصعب امتحان في فروع الرياضيات حتى الآن.

بينما تباينت آراء أولياء الأمور حول امتحان الأحياء لشعبة العلوم، إذ قال بعضهم إن الامتحان كان فوق مستوى الطالب المتوسط وبه العديد من الأسئلة غير المباشرة، بينما رأي آخرون أن الامتحان كان متوسط المستوى في المجمل.

وعلق أولياء أمور طلاب الشعبة الأدبية على امتحان الفلسفة والمنطق، مشيرين إلى أنه كان فوق مستوى الطالب المتوسط وبه أسئلة تحتمل أكثر من الإجابة.

وقدمت الحزاوي الشكر والتقدير لأمهات طلاب الثانوية العامة على الجهود المبذولة خلال عام الشهادة الأهم في مشوارهم التعليمية وماراثون الامتحانات، كما نصحت الطلاب بمتابعة مواعيد اختبارات القدرات للكليات مثل: الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الموسيقية والتربية الفنية والتربية الرياضية، التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات قبل الالتحاق بها.

ورغم الشكاوى من صعوبة الامتحانات، إلا أن الطلاب حرصوا على وداع ماراثون الثانوية العامة، بالزغاريد والطبل والمزامير، كما حرصت بعض الأمهات على استقبال بناتهن بالورود في نهاية ماراثون الامتحانات، وأكد العديد من الطلاب أن أول شيء سيفعلونه في بداية الإجابة، هو النوم العميق الذي حرموا منه خلال الشهر الماضي.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو الماضي، وتنتهي يوم السبت المقبل الموافق 20 يوليو، حيث يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الديناميكا.