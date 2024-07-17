«مرسال»: توفير 1360 خدمة طبية للفئات الأولى بالرعاية خلال يونيو

وقالت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، إن المؤسسة تحرص على تقديم خدمة طبية لائقة للفئات الأولى بالرعاية للمصريين وغير المصريين، مشيرة إلى أن المؤسسة تفتح أبوابها لكل المرضى أيا كانت درجة خطورة حالتهم أو احتياجاتهم وتوفيرها بالكامل ومساعدتهم خلال رحلة العلاج بأكملها.

ولفتت إلى أن المؤسسة تعمل على توفير العلاج لكافة الحالات المرضية بمختلف أنواعها، وبلغ عدد المستفيدين من خدماتها من غير المصريين خلال شهر يونيو حوالي 54% من إجمالي المستفيدين،

وقال أحمد زكي، مدير المتابعة بمؤسسة مرسال، إلى أنه تم إجراء 46 عملية جراحية خلال شهر يونيو، فضلا عن توفير 26941 جلسة خلال الشهر ما بين جلسات تخاطب وعلاج طبيعي وغسيل كلوي وجلسات أكسجين لعدد 1125 حالة.

ولفتت كذلك إلى تقديم 80 خدمة مستلزمات طبية خلال يونيو ما بين أجهزة طبية (الأطراف الصناعية – الكراسي المتحركة)، إلى جانب حجز 58 مريض بخدمة الرعاية المركزة وحجز 21 مريض بخدمة الحضانات.