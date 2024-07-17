افتتاح أحدث وحدة قسطرة أوعية دموية طرفية في مصر والشرق الأوسط بالقصر العيني

شهدت مستشفيات جامعة القاهرة قصر العيني، بحضور الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتاح أحدث وحدة قسطرة أوعية دموية طرفية في الشرق الأوسط.





حضر الافتتاح الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الأستاذ الدكتور ماهر فوزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارىء، ورؤساء الأقسام وأساتذة الكلية.

تمّ التبرع بالوحدة من قبل مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارىء 190190، بتكلفة تتجاوز 28 مليون جنيه وقت التعاقد، وقد بلغت تكلفة الجهاز بعد تطوير الوحدة وتجهيزها وتركيبها 50 مليون جنيه.

وتُعد هذه الوحدة نقلة نوعية في عالم الأوعية الدموية، حيث تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وخلال الافتتاح اسمتع معالي الوزير والأستاذ الدكتور رئيس الجامعة إلى شرح من أساتذة الجراحة والأوعية الدموية والخصائص الفنية والتقنية، وأوضح الدكتور ماهر فوزى رئيس مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارىء

أن جهاز قسطرة الأوعية الدموية الطرفية يعد نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية في مصر من حيث أن الجهاز يعطي أفضل صورة أثناء التشغيل مع حماية المريض باستخدام أقل نسبة من الصبغة، وكذلك تعرض المريض والأطباء والعاملين لأقل نسبة أشعة.

ومن جانه أوضح محمد عبدالوهاب المدير التنفيذي للمؤسسة، أن التعاقد على الجهاز جاء في عام 2023، وكانت الإضافه بأنه يحق للمؤسسة أن تحصل على أحدث نسخة للجهاز وقت تسليمه لمستشفيات جامعة القاهرة، وهو ما حدث بالفعل ليكون الجهاز الأول في الشرق الأوسط.



ووجه الدكتور ماهر فوزى رئيس المؤسسة، الشكر للمتبرعين على ثقتهم في المؤسسة ووعدهم أمام الحضور بالعمل المستمر لصالح دعم الطوارىء للمرضى غير القادرين.