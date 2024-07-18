ضبط عنصرين إجراميين بالإسماعيلية بحوزتهما 30 ألف قرص مخدر بقيمة 3 ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 01:29 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) بالإتجار فى العقاقير المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (30 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول"- سلاح أبيض). هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.