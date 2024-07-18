وزير الإسكان والتعمير الليبي يستقبل نائب وزير الإسكان المصري لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 02:26 مساءً -

"أبو بكر الغاوي" يؤكد أهمية التنسيق بين وزارتي الإسكان المصرية والليبية لتنفيذ الخطط العمرانية الليبية أسوة بما تم من التجارب المصرية

نائب وزير الإسكان بمصر يؤكد قدرة شركات المقاولات المصرية الكبرى على تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمشروعات الأخرى

.. ويستعرض قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمصر في مجال التشغيل والصيانة القياسية لمحطات معالجة الصرف الصحي

استقبل السيد/ أبوبكر الغاوي، وزير الإسكان والتعمير الليبي، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في عددٍ من المجالات، وذلك بحضور السيد/ عبدالمولى أعظومة، وكيل وزارة الإسكان الليبية لشئون المناطق المتضررة، والمهندس محمد الشريف أحمد، وكيل الوزارة لشئون التخطيط والتطوير، ومجموعة من ممثلي شركات المقاولات المصرية المتخصصة في تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

ورافق الدكتور سيد إسماعيل، في زيارته إلى دولة ليببا، كل من الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي للمقاولين، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، وبعض الخبراء في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المصريين.

وناقش وزير الإسكان والتعمير الليبي، مع نائب وزير الإسكان المصري، أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في التخطيط العمراني، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال لتنفيذ الخطط العمرانية الليبية أسوة بما تم من التجارب المصرية في معالجة العشوائيات في مصر، وفي إطار الخطة الوطنية الليبية للصرف الصحي والإمداد المائي.

ونقل الدكتور سيد إسماعيل، تحيات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معربا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، ومؤكدا أهمية التعاون بين الجهات العاملة في مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لكافة الأطراف.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الإسكان بين ليبيا ومصر، واستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في البلدين، بجانب مناقشة أوجه التنسيق المتاحة بين البلدين في إطار الخطة الوطنية للصرف الصحي والإمداد المائي بليبيا، وكيفية الاستفادة من الخبرات المصرية العريقة لشركات المقاولات والخبراء المصريين.

واستعرض الحضور العديد من الأفكار لإمكانية اشتراك الشركات المصرية في تنفيذ العديد من المشاريع المستقبلية في ليبيا وفقاً للمخططات الليبية لتحقيق أهدافها، كما ناقش الحضور أهداف ورشة العمل المزمع عقدها في طرابلس، والتي سيقدم فيها الوفد المصري رؤى وأفكارًا جديدة، يليها زيارة ميدانية للمشروع الدائري الثالث.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن شركات المقاولات المصرية الكبرى والخبراء والاستشاريين المصربين يمتلكون خبرات كبيرة جدآ فيما يخص تخطيط وادارة وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي الجديدة، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة المحطات القائمة، وغيرها من المشروعات.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها شركات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة محافظات مصر، في مجال تشغيل وصيانة محطات المعالجة، مؤكدا ان تلك الشركات على أتم الاستعداد للاشتراك في عملية تشغيل وصيانة محطات المعالجة في ليبيا.

كما تم مناقشة فكرة وضع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بوزارة الإسكان المصرية، مع جهاز المشروعات الليبي، الذي يلعب دورًا حيويًا في تحديد أولويات المشروعات وتقييمها فنيًا وماليًا.

واتفق الحضور على أهمية الاستفادة من آلية مراقبة ومتابعة وتنظيم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، والتي يقوم بها الجهاز التنظيمي في مصر، وعقد اجتماعات تنسيقية بهدف دراسة إمكانية إنشاء جهاز لتنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في ليبيا.