على هامش مشاركته في اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي بالعاصمة أكرا:...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 11:29 صباحاً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، السيد/ نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، والذي يعقد بالعاصمة الغانية أكرا، وذلك بحضور الدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير/ أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر لدى غانا.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لحفاوة الاستقبال والضيافة، التي صاحبته في أول زيارة له إلى جمهورية غانا، ناقلاً إلى الرئيس الغاني، تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعمه الكبير لجهود غانا ودورها الفعال سواء على مستوى منطقة غرب أفريقيا أو القارة ككل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ مرحلة التحرر الوطني، والروابط الطيبة التي تجمع القيادة السياسية في الدولتين الصديقتين، مؤكداً استعداد مصر لدعم احتياجات غانا في مجالات التنمية المتنوعة، والتنسيق والتشاور الفاعل في العديد من القضايا الإقليمية استناداً إلى دور غانا المحوري في منطقة غرب أفريقيا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك ٢٤ شركة مصرية تعمل في غانا، في مجالات متنوعة، معرباً عن تطلعه للاستفادة من الفرص الواعدة لتطوير العلاقات بين البلدين.

وخلال اللقاء، رحب رئيس جمهورية غانا بالدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً قوة العلاقات بين البلدين، وتطلعه لتوثيق العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات أخذاً في الاعتبار الدور الهام الذي تلعبه الشركات المصرية العاملة في مجال التعدين والبنية التحتية والإنشاءات.

وأعرب الرئيس نانا أكوفو أدو، عن تقديره لدور الشركات المصرية العاملة في مجالات التنمية في بلاده، لاسيما عبر اسهاماتها الاجتماعية بمختلف المدن والقرى الغانية، اتصالاً بالمبادرات الرئاسية في بلاده لتنمية المجتمع الغاني.