وزير العمل يلتقى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث الملفات المُشتركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 03:31 مساءً - جبران:نتعاون مع منظمة العمل الدولية كشريك في العمل والتنمية..وحريصون على التوزان في التعامل مع "طرفي الإنتاج"

-أوشلان يتقدم بالتهنئة إلى الوزير على ثقة القيادة السياسية بتعينه وزيرًا للعمل..ويؤكد: وزارة العمل أهم شريك لنا في مصر ..

إلتقى محمد جبران وزير العمل ،صباح اليوم الإثنين ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة السيد إيريك أوشلان ،ووفدِ مُرافق له ..وأكد الوزير جبران على عُمق العلاقة التي تربط منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة مع وزارة العمل ،من خلال العديد من البرامج ،والمشاريع المُشتركة ،التي تستهدف تعزيز علاقات العمل،والالتزام بمعايير العمل الدولية ،خاصة وأن هذه "المنظمة" تضم في عضويتها أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب أعمال وعمال،وأوضح أن المنظمة شريك للوزارة في العمل والتنمية..وتَطّلع الوزير جبران، إلى تكثيف التعاون خلال الفترة المُقبلة،مؤكدًا أن وزارة العمل حريصة على تحقيق المزيد من التوزان في التعامل مع طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب أعمال وعمال"..وتقدم السيد أوشلان بالتهنئة إلى الوزير جبران على ثقة القيادة السياسية وتعينه وزيرًا للعمل ،وأكد على أن وزارة العمل من أهم شركاء منظمة العمل الدولية في مصر..

وناقش الوزير جبران ،والمسؤول الدولي مجموعة من الملفات والمشاريع ذات الإهتمام المُشترك،و التي تخص قضايا العمل ومنها :الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ،و"الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025" ،ومشروع قانون العمل ،وتطبيق إتفاقية العمل البحري التي صَدقّت عليها مصر في يونيه 2024 الماضي،والبرنامج القُطري الخاص بالعمل اللائق،ومشروع قانون العمالة المنزلية ،وإعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشأت متعددة الجنسية والسياسة الإجتماعية ،وملف الهجرة واللاجئين ،وخدمات التوظيف والتشغيل بالوزارة،و"مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر بمكوناته الثلاثة" ،وكذلك المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي،ومُقترح الإنضمام إلى التحالف الدولي للعدالة الإجتماعية..حيث رحب الوزير جبران بتكثيف الجهود والتعاون وتبادل الخبرات في كافة الملفات ذات الإهتمام المُشترك،ووجه الإدارات المُختصة بالوزارة بذلك .