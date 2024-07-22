نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة من إبداعات بليغ حمدى على مسرح أوبرا دمنهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بحفل تحيه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى تحت عنوان "ليلة بليغ حمدى " ذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس ٢٥ يوليو على مسرح أوبرا دمنهور.

أبرز أعمال الموسيقار بليغ حمدى



يتضمن الحفل باقة من أبرز أعمال الموسيقار بليغ حمدى منها" خايف مرة أحب، طاير يا هوا، بهية، هوا يا هوا، حكايتى مع الزمان، ألف ليلة وليلة، مش عوايدك، العيون السود، ظلمنا الحب، على رمش عيونها، سواح، مداح القمر " أداء الفنانين أشرف وليد، إيناس عز الدين، هند النحاس وياسر سعيد.

نبذة عن بليغ حمدي



جدير بالذكر أن بليغ حمدى يعد أحد الملحنين الأكثر شعبية ونجاحا وأنتاجا فى فترة الستينيات والسبعينيات فى مصر والوطن العربى وقد ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين واشتهر عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه)، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوى، عزيزة جلال، على الحجار، هانى شاكر، محمد رشدى، سميرة سعيد ولطيفة، تميزت ألحانه بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن.

توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والإبتهالات الدينية ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندى وأشهرها مولاى.