كتلة الحوار: نرحب بقرار الإفراج عن 79 مسجونا ونقدم رؤية كاملة للحبس الاحتياطي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 05:26 مساءً - أشاد الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار بقرار نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل 79 متهما، حيث جاء من أبرزهم زياد محمد أحمد البسيوني، نجل الأمين السابق لحزب الكرامة، بالإضافة إلى مازن أحمد عزت دراز، على خلفية تدشينهما حركة “طلاب من أجل فلسطين” مؤكدا ان الدولة اتخذت اجراءات كبيرة في ملف الافراج عن السجناء وتعديل قانون الحبس الاحتياطي.

واضاف عادل في تصريح خاص لصوت الامة أن ملف الافراج عن السجناء ضروري ومهم ويحدث فارق في المشهد السياسي حيث تعبر كتلة الحوار عن ترحيبها بقرار الافراج.

واضاف أن قرارات الافراج صدرت في توقيت مهم وجاءت بالتزامن مع جلسة الحبس الاحتياطي الذي ينظمه مجلس امناء الحوار الوطني والمقرر لها غدا الثلاثاء مشيرا الى أن كتلة الحوار ستتقدم برؤية شاملة حول الحبس الاحتياطي وبدائله وعدم تحويله من اجراء احترازي لعقوبة.