نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية العام الدراسي الجديد 1446 في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، في دولة الكويت، بمعرفة تقويم العام الدراسي الجديد، حيث تستعد الوزارة، لبدء العام الدراسي الجديد، وقد كشفت وزارة وزارة التربية خلال بيانها الرسمي اعتماد تقويم العام الدراسي المقبل 2024/2025، لجميع المراحل الدراسية، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد بداية العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى موعد الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول، وعطلة اجازة منتصف العام

موعد بداية العام الدراسي الجديد 1446 في الكويت

وأوضحت، وزارة التربية الكويتية، خلال البيان الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، أن العام الدراسي الجديد سيبدأ بالنسبة لجميع الطلبة بالصف الأول الابتدائي، في الموافق يوم 16 من شهر ديسمبر المقبل، أما باقي الصفوف، من المتوقع أن يبدأ من يوم 17 للشهر نفسه، وبالنسبة للمدارس من الهيئتين “الإدارية والتعليمية” في اليوم الثامن من الشهر نفسه.



موعد الاختبارات الخاصة لجميع الصفوف الدراسية في الكويت



وتساءل الكثير من الطلاب عن موعد لاختبارات الخاصة لجميع الصفوف، وكشفت وزارة التربية الكويتية أن موعد الاختبارات الفصل الدراسي الأول، في 19 يناير حتى 30 الشهر ذاته، وعن صفوف النقل بالنسبة للمرحلة المتوسطة، تبدأ من يوم 18 ديسمبر وحتى يوم 26 ديسمبر، ومن المتوقع أن تبدأ للصفين العاشر والحادي عشر، بداية من يوم 18 وحتى يوم 30 من الشهر نفسه، أما عن الصف الثاني عشر سيبدأ اختباراته في يوم 5 يناير، وتستمر حتى حلول يوم 16 من الشهر نفسه.

موعد إجازة منتصف العام لجميع المدارس

كما أعلنت الوزارة، أن إجازة منتصف العام، بالنسبة لعطلة الربيع، فأنها تبلغ مدتها 11 يوم، بالنسبة للمراحل التعليمية الأربع، وتبدأ من يوم 19 يناير وحتى يوم 30 من الشهر نفسه، موضحا أن طلبة المنازل بالمرحلة الثانوية، ستبدأ من الفترة يوم 22 سبتمبر، وستنته الفترة المقررة بحلول يوم 29 من شهر يناير.