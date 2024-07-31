وزير الأوقاف يهنئ مستشار مفتي الجمهورية لتجديد الثقة فيه أمينًا عامًا لدور وهيئات الإفتاء

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية والأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، لتجديد المجلس التنفيذي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الثقة في الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية أمينًا عامًا لدور وهيئات الإفتاء في العالم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، تتويجًا للجهود الحثيثة والإنجازات الكبيرة.

جدير بالذكر أن أعضاء المجلس التنفيذي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم خلال اجتماعهم السنوي على هامش المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء أعربوا عن تقديرهم الكبير للدكتور إبراهيم نجم مؤكدين أنه يتمتع برؤية متميزة.