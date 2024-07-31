عاجل- الأزهر الشريف يدين اغتيال إسماعيل هنية ويعزي الشعب الفلسطيني

أحمد جودة - القاهرة - الأزهر الشريف يدين اغتيال إسماعيل هنية ويعزي الشعب الفلسطيني

الأزهر الشريف يدين اغتيال إسماعيل هنية ويعزي الشعب الفلسطيني.. تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة للشعب الفلسطيني وأسرة الشهيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر.

إدانة قوية من الأزهر



وأدان الأزهر بأشد العبارات جريمة اغتيال القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية ويعتبرها جزءًا من سلسلة اعتداءات غير مقبولة من الكيان المحتل وأكد الأزهر أن الشهيد المناضل قضى حياته في الدفاع عن أرضه، وعن قضية العرب والمسلمين قضية فلسطين الحرة الصامدة.

وأكد الأزهر أن الاغتيالات لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني، الذي يواصل تقديم التضحيات لاستعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

اغتيال إسماعيل هنية في إيران

وكانت قد أعلنت حركة حماس أن زعيمها إسماعيل هنية اغتيل في إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء وأكد الحرس الثوري الإيراني مقتل هنية، الذي كان يمثل الوجه الدبلوماسي لحماس على الساحة الدولية منذ اندلاع الحرب في أعقاب هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. وفقًا لوسائل إعلام إيرانية، قُتل هنية نحو الساعة الثانية صباحًا (22:00 بتوقيت غرينتش) في "مقر إقامة خاص" لقدامى المحاربين بشمال طهران. وأفادت وكالة نور نيوز التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أن مقر إقامة هنية أصيب بقذيفة محمولة جوًا، ووصفت الاغتيال بأنه "مغامرة خطيرة لتقويض قوة الردع لدى طهران". ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجري تقييمًا للوضع.