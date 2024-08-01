من هو الدكتور محمد صالح رئيس أكاديمية السادات الجديد؟

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتعيين الأستاذ الدكتور محمد صالح هاشم حماد، رئاسة الأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

يمتلك الدكتور محمد صالح رؤية إدارية وتعليمية تؤهله إلى تطوير العمل بالأكاديمية، بما يخدم البحث العلمي والعملية التعليمية.

من هو رئيس أكاديمية السادات الجديد؟

هو الدكتور محمد صالح هاشم حماد، أستاذ المحاسبة والراجعة، حصل على بكالريوس المحاسبة عام 1990، وماجستير المحاسبة عام 1995، ودكتوراه الفلسفة في المحاسبة عام 2001.

مناصب داخل الأكاديمية

عُين رئيسًا لتحرير مجلة السادات للعلوم الإدارية والمالية، ورئيسًا لتحرير مجلة البحوث الإدارية للأكاديمية سابقًا، بالإضافة إلى تعيينه عضوًا بلجنة إعداد الخطة الشاملة لتطوير الأكاديمية.

اُختير "صالح" ليكون نائبًا لرئيس المجلس الاستشاري لمركز التدريب، ورئيس مجلس تأديب السادة أعضاء هيئة التدريس، وأيضًا رئيس مجلس تأديب الطلاب.

شغل "صالح" مناصب أخرى عديدة، منها رئيس لجان الكنترولات والامتحانات بأكاديمية السادات، ورئيس لجنة الإرشاد الأكاديمي، وأيضًا رئيس لجنة القبول بالأكاديمية بمرحلتي البكالريوس والدراسات العُليا، ورئيس اتحاد الطلاب بالأكاديمية.

في 2007 شغل الدكتور محمد صالح منصب منصب عميد مركز الاستشارات بالأكاديمية حتى 2008، وفي نفس العام شغل كرسي عضو مجلس الأكاديمية العلمي حتى اليوم، وفي 2013 عُيّن مديرًا لمركز الاستشارات والبحوث والتطوير حتى 2014.

كما اُختير الدكتور محمد صالح مديرًا لفرع الأكاديمية في رمسيس عام 2014 حتى اليوم، بالإضافة إلى اختياره رئيسًا لقسم المحاسبة من 2016 حتى 2022، وأيضًا في نفس العام عُيّن عضوًا بلجنة اختيار القيادات بالأكاديمية.

ونظرًا لكفاءة الدكتور محمد صالح، تم اختياره ليكون عضوًا بلجنة الوظائف القيادة ووظائف الإدارة الإشرافية بالأكاديمية في 2019، وخلال نفس العام اُختير ليكون عضوًا بلجنة تسويق أنشطة الأكاديمية.

شغل "صالح" منصب عميد كلية العلوم الإدارية اعتبارًا من 2020 حتى 2023، بالقرار الجمهوري رقم 626، ثم نائبًا لرئيس أكاديمية السادات اعتبارًا من 2022 حتى اليوم، بقرار رئيس الوزراء رقم 3462.

مناصب خارج الأكاديمية

شغل الدكتور محمد صالح عددًا من المناصب الهامة خارج أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وذلك نظرًا لكفاءته؛ حيث عُيّن بمجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بالقرار الجمهوري رقم 256/2018، وقرار جمهوري رقم 2021/207/، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اُختير "صالح" ليكون عضوًا بمجموعات تحفيز الأعمال بهيئة الرقابة الإدارية عام 2018، ومُحكمًّا باللجنة العلمية الدائمة للمحاسبة والمراجعة لمدة 3 دورات بالمجلس الأعلى للجامعات، ومحاضرًا بدرجة الزمالة بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العُليا.

كما شغل الدكتور محمد صالح منصب عضو لجنة التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعضوًا بلجنة اختيار القيادات بجامعة مدينة السادات، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة مركز الخدمة العامة بجامعة عين شمس.

شغل الدكتور محمد صالح منصب عضو اللجنة الدائمة للترقّي بجامعة الأردن، وعضو مُحكّم في مجلة البحوث المالية والتجارية بكلية التجارة جامعة بورسعيد، بالإضافة إلى عضوية مُحكّم في مجلة المحاسبة والمراجعة لاتحاد الجامعات العربية بكلية التجارة جامعة بني سويف.

اُختير "صالح" أيضًا ليكون عضوًا مُحكمًّا في المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية بكلية التجارة جامعة دمياط، بالإضافة إلى عضوية مُحكّم في مجلة التجارة بجامعة المنوفية، وأيضُا عضوًا بمجلس إدارة المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكُبرى، بالقرار الوزاري رقم 1777 لسنة 2021.

عُيّن "صالح" أيضًا عضوًا بمجلس إدارة المعهد العالي للعلوم الإدارية بمدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر بقرار وزاري، وأيضًا عضوًا بمجلس إدارة المعهد العالي للغات بالمنصورة بقرار وزاري أيضًا.

أهم الأنشطة العلمية والاجتماعية

ساهم الدكتور محمد صالح في تدريب وتأهيل جيلًا من الشباب الوطني الداعم للدولة المصرية، وذلك من خلال استحداث العديد من البرامج التدريبية، ومنها:

برنامج إعداد قادة المستقبل.

برنامج إعداد قادة مكافحة الفساد.

برنامج إعداد قادة الرأي العام والتوجيه المعنوي.

إعداد نواب ومساعدي الوزراء والمحافظين.

برنامج إعداد قادة الإدارة المحلية.

برنامج إعداد قادة التخطيط الاستراتيجي.

إعداد قيادات إدارية عُليا.

وقد تم تدريب وتخريج نحو 15 ألف متدرّب خلال آخر 5 سنوات، مما انعكس على تحسين الصورة الذهنية لمركز التدريب والأكاديمية، ومضاعفة الإيرادات 8 مرات خلال 5 سنوات فقط.

ساهد ذلك في مواكبة كافة الأحداث التي مرّت بها الدولة المصرية بعد أحداث 30 يونيو، ومنها:

مؤتمر دستور 2014 الحاضر وآفاق المستقبل بحضور لجنة الخمسين بالأكاديمية.

مؤتمر الطريق إلى الجمهورية الجديدة عام 2022.

إجراء أكثر من 250 لقاء تلفزيوني في العديد من القضايا الوطنية والمعاصرة.

وشارك الدكتور محمد صالح في العديد من اللجان والمجالس داخل الأكاديمية (مجلس الأكاديمية – مجلس الكلية – لجنة الدراسات العُليا – مجلس التأديب – مجلس القسم)، وطرح العديد من الحلول غير التقليدية، للعديد من المشاكل الخاصة بالأكاديمية.

وعمل أيضًا على تقديم واعتماد لائحة الماجستير المهني في المحاسبة MBA من المجلس الأعلى للجامعات، وأيضًا تقديم واعتماد لائحة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال DPA، وأيضًا درجتي الماجستير والدكتوراه الأكاديمي في إدارة المستشفيات، فضلًا عن حل جميع مشاكل الباحثين المُعلّقة منذ سنوات طويلة، وذلك في إطار اللوائح والقوانين.