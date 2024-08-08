عاجل:- بدء فترة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء فترة تظلمات الثانوية العامة 2024، والتي تبدأ غدًا الخميس 9 أغسطس 2024، وتستمر حتى الخميس 22 أغسطس 2024.

يتيح هذا الإجراء للطلاب المتضررين من نتائجهم التقدم بطلبات تظلم لمراجعة درجاتهم.

إجراءات تظلمات الثانوية العامة 2024

الرسوم:

يجب على الطلاب دفع رسوم قدرها 300 جنيه عن كل مادة يرغبون في تقديم التظلم بشأنها.

يمكن دفع الرسوم عبر منافذ التحصيل المعتمدة مثل البريد المصري، فوري، أو «آي فينانس»، وذلك لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

تقديم الطلبات:

بعد الدفع، يمكن تقديم طلبات التظلم إلكترونيًا عبر الرابط المخصص، الذي سيصبح متاحًا بدءًا من غدًا.

موعد الاطلاع:

يجب على الطالب حضور موعد الاطلاع إما بمفرده أو برفقة ولي أمره، مع الالتزام بالموعد المحدد وعدم اصطحاب مدرس المادة.

يجب تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لكل من الطالب وولي الأمر.

مراجعة التظلمات:

بعد تقديم الطلب، سيتم مراجعة التظلمات من قبل اللجان الفنية المختصة. سيتم إخطار الطالب إذا تم تعديل درجاته، ويحق له استرداد الرسوم إذا كانت هناك زيادة في الدرجات.

الإجراءات النهائية:

تعتمد مذكرات الزيادة من رئيس عام الامتحان أو نائبه، وتُبلغ وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي بنتائج الطلاب المعدلة.

تكلفة التظلمات

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، بإدخال الاسم ورقم الجلوس للحصول على النتيجة.

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