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حافلة الأهلي تصل ستاد برج العرب قبل مواجهة سموحة فى ليلة القبض على الدرع 44

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 08:30 مساءً - وصلت حافلة فريق إلى على استاد برج العرب استعدادا لخوض مباراته أمام سموحة مساء اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتاج الأهلي إلى نقطة وحيدة من مباراة الليلة للتتويج بالدرع رقم 44 في تاريخه.

 

لعب الأهلي وسموحة 27 مباراة في تاريخ مواجهاتهما منذ صعود سموحة إلى الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2011، كانت المباراة الأولى يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمد أبو تريكة، وآخر مباراة في 28 نوفمبر الماضي وانتهت بالتعادل دون أهداف.

 

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 14 مباراة، وفاز سموحة في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 44 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

 

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- صفر موسم 2020-2021، 4-1 موسم 2021-2022، 4-2 موسم 2016-2017، كما حقق الفوز 3-1 ثلاث مرات، وأكبر فوز لسموحة كان 3- صفر موسم 2015-2016.

 

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عبد الله السعيد برصيد 8 أهداف، يليه حسين الشحات ومحمد شريف برصيد 3 أهداف لكل منهما.

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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