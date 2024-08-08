المنتخب الأولمبي في المركز الرابع ويفقد البرونزية أمام المغرب في أولمبياد باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 08:30 مساءً - سقط منتخب مصر الأولمبي، في فخ الهزيمة أمام نظيره المغربي، بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، على ملعب "لا البوجوار"، في مواجهة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، وبهذه النتيجة يتوج ببرونزية أولمبياد باريس 2024، للمرة الأولى في تاريخه

سجل سداسية المغرب سفيان رحيمي هدفين، وهدف سجله كل من عبد الصمد الزلزولي وأكرم نكاش وبلال الخنوس وأشرف حكيمي.

خاض المنتخب الأولمبى اللقاء بتشكيل مكون من: "حراس المرمي: حمزة علاء، والدفاع: كريم الدبيس وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد شحاتة، والوسط: محمد النني وأحمد نبيل كوكا ومحمود صاب، والهجوم: إبراهيم عادل وأسامة فيصل وأحمد مصطفى زيزو".

بينما خاض منتخب المغرب اللقاء بالتشكيل التالي: "حراسة المرمى: منير المحمدي، والدفاع: أشرف حكيمي - زكرياء الواحدي – أكرم النقاش - مهدي بوكامير، والوسط: أسامة تيرجالين - أمير ريتشاردسون - بلال الخنوس، والهجوم: عبد الصمد الزلزولي - سفيان رحيمي - إلياس أخوماش".

وخسر المنتخب الأولمبي أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 3-1 في مباراة الدور نصف النهائي، بينما خسر المنتخب المغربي أمام إسبانيا بنتيجة 2-1، ليلتقي المنتخبان للمنافسة على المركز الثالث.

وتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين والخسارة في واحدة والفوز على الولايات المتحدة الأمريكية في دور ربع النهائي.

بينما تصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل بعدها حقق انتصار ثمين بركلات الترجيح على حساب باراجواي في ربع النهائي.

وسجل منتخب مصر الأولمبي 72 هدفا حتى الآن في الأولمبياد، وخمسة في هذه النسخة من أولمبياد باريس 2024، حيث دخل هذه المنافسات وفي رصيده 67 هدفا، وتمكن من تسجيل هدف في مرمى أوزباكستان وهدفين في إسبانيا، وهدف في بارجواى وهدف في فرنسا.

وتعتبر مواجهة مصر مع المغرب هي المواجهة العربية الثانية للفراعنة في الأولمبياد، حيث كانت الأولى في نسخة 1992 حينما التقى منتخب مصر نظيره القطري، وقتها تأهلت أربعة منتخبات عربية إلى نسخة إسبانيا 1992، وهي المغرب ومصر وقطر والكويت، وأسفرت حينها القرعة عن تواجد مصر وقطر، في المجموعة الثانية، إلى جانب إسبانيا وكولومبيا، وتواجه المنتخبان المصري والقطري، وآلت الكفة لصالح “العنابي” الذي أطاح بمصر بهدف دون رد.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، مهمة إدارة مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب ، للحكم النرويجي إسبين إيسكاس ، في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية بأولمبياد باريس 2024،.

يعاون إسبين إيسكاس لإدارة مباراة مصر والمغرب، كلا من: الثنائي النرويجي إيريك جان إنجان وإيزاك باشيفيكين، و الحكم الرابع الفرنسي فرنسواه ليتيكسر، فيما يتولى مواطنه كيريل ميجينير مهمة حكم الفيديو.