بعد جولة ومؤتمر وزير السياحة والآثار.. إشادات واسعة من سفراء دول أجنبية في مهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 03:32 مساءً - قالت الإعلامية مارينا المصري، موفدة "القاهرة الإخبارية"، إن الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة ملىء بالمفاجآت والفعاليات والمبادرات الهامة.

وتابعت، خلال برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك إشادات واسعة من سفراء عدد من الدول خلال زيارتهم مدينة العلمين، لافتة إلى أن مؤتمر وزير السياحة، أمس، كان بحضور 13 سفيرا أجنبيا، وقد تواجد 104 جنسيات في مهرجان العلمين.

وأضافت: "اليوم يبدأ سباق السيارات ضمن فعاليات رياضية عديدة يشهدها مهرجان العلمين، وذلك بحضور 100 متسابق ومتسابقة، و20 متسابقا أجنبيا".

وتابعت: "بدأت بطولة الغطس أمس ومستمرة حتى نهاية الشهر"، مشيرة إلى نفاد تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب، بداية من تذاكر فئة الـ600 جنيه، أو تذاكر الكابينة فئة المليون جنيه".