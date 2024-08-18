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أحمد جودة - القاهرة - إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2024: تفاصيل قبول الطلاب والمواعيد القادمة

إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2024: تفاصيل قبول الطلاب والمواعيد القادمة.. أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى لعام 2024 لطلاب الثانوية العامة، سيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، الذي سيعرض أيضًا تفاصيل الكليات التي تم ترشيحهم لها في كلا التخصصين: العلمية والأدبية، بالإضافة إلى معلومات حول بدء تنسيق المرحلة الثانية.

تنسيق المرحلة الأولى 2024

إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2024: تفاصيل قبول الطلاب والمواعيد القادمة

في بيان صادر عن وزارة التعليم العالي، تم الكشف أن عدد الطلاب الذين سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى تجاوز 107 آلاف طالب حتى إغلاق باب التسجيل مساء يوم الجمعة الماضي. وأوضحت الوزارة أن عملية توزيع رغبات الطلاب تتم إلكترونيًا وفقًا للأعداد المقررة لكل كلية، مما يضمن توافق توزيع الطلاب مع رغباتهم.

يمكن للطلاب الاطلاع على كليتهم المرشحة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق من خلال إدخال اسمهم ورقم الجلوس، ثم الضغط على "نتيجة" لطباعة بطاقة الترشيح. هذه البطاقة ضرورية لتقديم أوراقهم للكلية التي تم ترشيحهم لها.

وكانت وزارة التعليم العالي قد حددت الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى كما يلي:

- للشعبة العلمية: 371 درجة فأكثر، ما يعادل 90.48% فأكثر.

- للشعبة العلمية - رياضة: 357 درجة فأكثر، ما يعادل 87.07% فأكثر.

- للشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر، ما يعادل 68.29% فأكثر.

بالنسبة للمرحلة الثانية، يتوقع أن تكون هناك فرص شاغرة في عدد من الكليات، خاصة في كليات الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، العلوم، الزراعة، التمريض، التربية النوعية، الآداب، الفنون الجميلة، التربية الفنية، التربية الرياضية، بجانب كليات النظرية الأخرى وكليات المصايد والمزارع السمكية والمعاهد العليا الخاصة.