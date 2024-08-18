أحمد جودة - القاهرة - وزارة التعليم العالي تعلن بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد

وزارة التعليم العالي تعلن بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد.. أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ستبدأ المرحلة من يوم الثلاثاء 20 أغسطس الجاري وتستمر حتى يوم السبت 24 أغسطس، على مدار خمسة أيام.

تنسيق الثانوية العامة 2024

وفيما يخص الحدود الدنيا للقبول في المرحلة الثانية:

وزارة التعليم العالي تعلن بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد

- للطلبة في الشعب العلمية: الحد الأدنى هو 265 درجة (ما يعادل 64.63%)، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين 286،088.

- للطلبة في الشعب الأدبية: الحد الأدنى هو 230 درجة (ما يعادل 56.09%)، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين 66،969.

إجمالي عدد الطلاب: 353،057.