حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 20-8-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 08:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 20-8-2024

لا يزال القمر يتنقل في برج الثور في بيت المال يتحدث عن شؤون مالية تاخذك باتجاه الصرف الزائد ان صرف الزائد الاموال يسبب لك عدم استقرار حاول ان تنتبه قليلا من الناحية الفلكية بانتظارك اخبار تسحر العقل وعلاقاتك سوف تتوسع وشعبيتك ستزداد الايجابيات تتدفق عليك دفق الف مبروك.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 20-8-2024

انت تذهب باتجاه الحلول والمال يكثر في يديك تستعيد عافيتك ونشاطكتحت تاثيرات القمر الذي يتنقل في برجك يعطيك طاقات كبيرة تدفع بمصالحك نحو الامام انت من يمتلك الطاقة ويتجه نحو الحلول وستحصل على ما تريد اشغالك تمشي بطريقة رابحة اخبارك جيدة كل هذا الاسبوع حافل بالتطورات الحلوة يوم وراء يوم الامور تمشي لمصلحتك عاطفيا ومانسيا مهنيا ماليا انشالله الله يسمعنا الاخبار الطيبة.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 20-8-2024

يصل عطارد الى بيتك اخبار تفوق الوصف ماذا تريد بعد طاقات فلكية تجعل نشاطك الف ويعطك فرصة من ذهب عطارد يجعلك تفكر صح وتحسبها صح في نقاشاتكفي مفاوضاتك تعطي رايك بشكل دقيق تملك قدرة اقناع رهيبة وسرعة بايصال الافكار تركز اكثر الطالب او الطبيب كوكب عطارد يعطيك قدرة كبيرة على التركيز في العمل لكن عليم ان تنتبه اليوم من طاقة القمر في برج الثور في موقع عرقلة انتظر ولادة القمر غدا في برجك انت ملك الابراج ولادة القمر تجعلك تتربع على عرش الابراج حاول ان تمرر هذا اليوم باقل الخسائر وخفف من مزاجيتك.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 20-8-2024

يخدمك جدا موقع القمر في برج الثور الصديق ويؤمن لك كل وسائل التسهيلات والاىرباح والمساعدات شعبيتك في ازدياد حاول ان تستغل هذا النهار بالتوقيع ربما على عقد مهني او تجاري استغل هذا النهار انت من زعماء الابراج فقط انتبه من الاصدقاء المزيفين ربما تكتشف حقيقة توصلك الى باب مسدود ولا تصدق اي كلمة الافعال تترجم على الارض لا تصدق احد ولا تعط ثقة زائدة بالاخرين.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 20-8-2024

لا يزال القمر يتنقل في برج الثور ما يسلط عليك الاضواء اي غلطة او اية كذبة ستكتشف انت تحت الاضواء كتاب مفتوح هكذا يترجم قمر الثور في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية اي غلطة بهدلة مطلوب منك الوضوح والصدق واذا اضطررت الاعتذار مطلوب منك ثقة كاملة لا تخالف القوانين القمر من الثور ممكن ان يعرضك للتشويش او لكلام الناس حاول ان تنتبه.كما يقول المثل مش كل مرة بتسلم الجرة ..

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 20-8-2024

العذراء حظوظك بتجنن تتحرر من الضغوطات تغامر تنطلق تحلق في سماء الشهرة والنجومية بشرى سارة بانتظارك عودة حب كل ما تريد سيتحقق القمر يساندك ويعطيك كاريزما وسحر حتى التجار من برج العذراءبانتظارهم فرص كبيرة للربح والشفاء والخروج من المشاكل باختصار الحلول امامك تواصل من البعيد وجوه جديدة نجاح انت الملك بين الابراج الف الف مبروك الله يبعد عنك اولاد الحرام والاصدقاء المزيفين اصحاب المصالح.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 20-8-2024

الحمدلله على سلامتك الله يساعد قلبك من بعد التعب والهموم سيكون بانتظارك افراح ارتياح خاصة في الايام القادمة مع ولادة القمر بالجوزاء في الموقع الاكثر دعما بالنسبة اليك الموقع الافضل انت ذاهب باتجاه الاعلى القمر في برج الثور يساعدك ويفتح ابواب الحسم لذلك رتب اوضاعك المالية ممكن قصة شغل جديد الكواكب في الجوزاء الصديق تترجم مال حوالة مالية من بعيد او تقبض مستحقات مؤجلة انشالله انشالله الخير قادم لا محال.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 20-8-2024

القمر في الثور في مواجهة معك في موقع غير مناسب تشتد عليك التحديات في كل شيء انتبه على علاقاتك خفف من حساسيتك ابتعد عن الاستفزازات وانتبه لصحتك وانتبه لكل كلمة تقولها كي لا تتعرض لسؤ فهم حاول ان تنتبه من السؤ الظن بالاخرين انتظر ولادة القمر غذا في الجوزاء الذي يحمل لك الحلول الكثير من الاموال المشتركة الكواكب والقمر الجديد في الجواء دواء حقيقي لك بالتوفيق ممر هذا اليوم باقل ضرر واهتم اكثر بصحتك المعنوية والنفسية.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 20-8-2024

اشغال كثيرة تراكمات في العل تراكمات في الدرس انتبه كي لا تقع ضحية لوم او عتب انتبه لقصة مع شخص كنت تعتبره صديق غدا افضل تبدأ الامور بالتحسن فتأخذ الخبر الاكبر في حياتك لكن اليوم حاول ان تنهي كل المهام الموكلة اليك حظا موفقا.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 20-8-2024

ممتاز تطير من الفرح تحت تاثيرات القمر من برج الثور الترابي الذي يحمل عودة علاقات عودة حب تعيش الرومنسية مصالحات في مال يحسن مردودك المالي حلول لاوضاع عقارية بيتية طاقة ايجابية تاخذك للاعلى الف مبروك

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 20-8-2024

تعيش يوما ضاغطا يحمل تعب ويجعلك تتوتر لاتفه الاسباب القمر في الثور في عقر دارك يتعبك حاول ان تبتعد عن التحديات ممكن دون قصد كلمة تجرك الى مشكل او خلاف مع افراد اسرتك امور عائلية او مع احد المقربين انتبه للامور الصحية رجاء يوم صعب صدقني الايام المقبلة جيدة جدا تحمل لك تعويضات كبيرة مرر هذا النهار بأقل خسائر وانتبه لعائلتك هي بحاجة اليك في خبر حلو كثير في الايام 5و6و7 الف مبروك.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 20-8-2024

ملك الابراج تتحرر من الضغوط الصحية والمهنية والمالية اليوم تتنفس بحرية بنشاط موقع القمر في الثور يحمل حركة مضاعفة تفاؤل لا تهدألقاءات مهمة مع احد النافذين يوصلك الى مراتب عالية عندك قدرة كبيرة لتتفهم الاخرين انت صاحب القلب الكبير ما يجعلك تزيد من دائرة معارفك استغل هذا النهار لانه يحمل طاقات حلوة وانجز مسؤولياتك على اكمل وجه هذا امر يساعدك جدا مسك الختام برج الحوت انشالله خير على كل الابراج.