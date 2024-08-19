الصحة تعلن حصول مستشفى الهرم على الجائزة البلاتينية لمنظمة السكتة الدماغية العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - الصحة : الجائزة تقدم للوحدات ذات الوفيات المنخفضة والأعلى التزاما بمعايير الجودة في علاج السكتة الدماغية..

الصحة : الوحدة تأسست في 2021 بطاقة استيعابية 4 أسرة تم زيادتها إلى 16 سرير العام الجاري..

الصحة : وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الهرم عالجت 1586 حالة منذ بداية التشغيل..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن حصول مستشفى الهرم التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، علي الجائزة البلاتينية لمنظمة السكتة الدماغية العالمية

Platinum award in World Stroke Organization (WSO) angels

Award

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذه الجائزة ، تقدم للوحدات ذات الوفيات المنخفضة، والأعلى التزاما بمعايير الجودة واتباع المعايير الدولية في علاج السكتة الدماغية وتطبيق أفضل طرق العلاج.

من جانبها أشارت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الهرم ، تم تأسيسها في شهر نوفمبر عام 2021 ، بعدد (٤) أسرة ، وتم زيادة الطاقة الاستيعابية للوحدة ، حتى وصلت إلى (١٦) سرير في العام الحالي 2024 .

أضاف الدكتور منصور خليل مدير مستشفى الهرم، أن إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بالوحدة منذ بداية التشغيل ، بلغ (1586) حالة ، وبلغ عدد حالات القسطرة المخية التشخيصية (142) حالة ، كما بلغ عدد حالات القسطرة المخية العلاجية (106 ) حالة.