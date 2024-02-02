انت الأن تتابع خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024.. استمتع بأقوى إشارة تردد على مدار الساعة.. يلا مستني أي نزلها وفرح أطفالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هذه القناة هي إحدى القنوات المتخصصة في تقديم برامج وأفلام للأطفال، والتي يعشقها الكثير منهم على مستوى الوطن العربي، بدأت مشوارها من فترة طويلة واستطاعت في وقت قصير لفت الإنتباه إليها، حيث أنها نقدم محتوى مسلي ومميز، فهي تقدم الأغاني الطفولية التي تحتوي على معلومة قيمة، وتقدم الأفلام والمسلسلات الكرتونية ذات الأهداف التثقيفية والتعليمية والسلوكية أيضاً.

أهم مميزات قناة طيور الجنة

تتميز تلك القناة بأن لها محتوى مختلف يعشقه الأطفال فتجعلهم يتابعونها طوال اليوم، ومن مميزاتها أيضاً مايلي:

تتواجد قناة طيور الجنة على القمرين، نايل سات، وعرب سات، لذلك فهي سهلة في تنزيلها وحفظها على جهاز الاستقبال.

تعمل على تشجيع الصغار على ترك كل التصرفات السيئة، واستبدالها بالعادات الجيدة بطريقة إيجابية سهلة الفهم.

تحافظ على تقديمها المحتوى الذي يتناسب مع مجتمعنا العربي.

تقدم البرامج والأغنيات التي تساهم في تطوير مهارات الصغار وقدراتهم.

تساعد الصغار في تعلم الحروف الأبجدية العربية والإنجليزية، وتعلمهم الألوان أيضاً باللغتين.

تتميز القناة بتنوع محتواها وذلك لعدم شعور الصغير بالملل أثناء مشاهدتها.

يتم بثها بشكل مجاني وبدون أي اشتراك،وتقوم ببث محتواها على مدار اليوم.

تردد القناة الجديد على قمر النايل سات

القمر: نايل سات.

ترددها: ١١٢٧٤.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

تردد القناة الجديد على قمر العرب سات

القمر: عرب سات.

ترددها: ١١٣١٥.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

طريقة ضبط تردد القناة الجديد ٢٠٢٤