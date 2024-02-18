ما هو تردد قناة ماجد الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية؟

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رياض - احمد صلاح - برز تردد قناة ماجد الجديد 2024 في مقدمة البحث عن ترددات قنوات الأطفال الأكثر متعة وتسلية، حيث تبث القناة محتواها عبر عدة أقمار صناعية بجودة عالية وفائقة في النقاء للصوت والصورة، وبالفعل تمكنت القناة من الاستحواذ على نسب مشاهدة مرتفعة في فترة قصيرة، وذلك بفضل العديد من المزايا التي تقدمها القناة للمشاهد أبرزها المتعة والتسلية والترفيه والاستمتاع بالوقت.

يمكن استقبال التردد الخاص بقناة ماجد من خلال احداثيات الضبط الأخيرة المعلن عنها من قبل إدارة القناة بعد إجراء التحديث الدوري المعتاد لتقديم أفضل جودة ممكنة من البث، ويتم الاستقبال من خلال ادخال الاحداثيات التالية أثناء إجراء البحث اليدوي:

تردد القناة: 11411.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: آلي.

جودة البث :HD

تردد ماجد للأطفال القمر الصناعي عرب سات

للاستمتاع بمشاهدة افلام الكرتون الشيقة التي بث عبر القناة مثل مغامرات نلز و رحلة هايدي إلى الجبال ومغامرات سندباد ومغامرات فلونة يتم استخدام إحداثيات الضبط التالية علما بأن القناة إماراتية الأصل وتبث محتواها من داخل أبو ظبي وقد كانت الانطلاقه الأولى لها عبر الأقمار الصناعية في عام 2015 ميلادي، وفيما يلي نوضح الاحداثيات:

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال تردد قناة ماجد للأطفال

لاستقبال تردد القناة على جهاز الاستقبال بدون الحاجة إلى مهندس أو فني مختص، يتم اتباع الخطوات التالية: