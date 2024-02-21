انت الأن تتابع خبر أحلى أغاني للأطفال.. أحدث تردد لـ قناة كراميش 2024 على النايل والعرب سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الآباء والأمهات في الوطن العربي على القنوات التي تقدم محتوى جيد وهادف للأطفال، وذلك من أجل شغل فراغ أطفالهم في أشياء مفيدة وتنمي وعيهم وإبداعهم، وتعد قناة كراميش من أبرز القنوات التي نجحت في تقديم محتوى هائل ومميز للأطفال، حيث تقدم محتوى جيد وآمن يناسب كافة المراحل العمرية للأطفال، لذا نستعرض لكم من خلال هذا المقال تردد قناة كراميش على القمر الصناعي النايل والعرب سات.

وتقدم قناة كراميش برامج متنوعة للأطفال تساعد على جذب انتباههم وتنمية وعيهم وإبداعهم على مدار اليوم، فضلًا عن الأغاني الترفيهية التي تقدمها القناة للأطفال.

تردد قناة كراميش على نايل سات

يمكنك استقبال قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات من خلال متابعة الآتي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة HD.

تردد قناة كراميش على عرب سات

كما يمكنك استقبال قناة كراميش للأطفال على القمر الصناعي عرب سات من خلال متابعة الآتي:

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تنزيل تردد قناة كراميش الجديد 2024

لمعرفة خطوات تنزيل قناة كراميش على جهازك يمكنك تطبيق الخطوات التالية.

أولا اضغط على زر القائمة من خلال ريموت الريسيفر.

افتح القائمة على الشاشة.

اضغط على تنزيل وأضف التردد الخاص بالقناة.

اختر بعد ذلك التثبيت اليدوي.

اختر القمر الصناعي.

اكتب بعد ذلك التردد الخاص بالقناة.

وأدخل معدل الاستقطاب والترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط بعد ذلك على ” البحث”

اضغط في النهاية على تثبيت القناة ضمن قنوات المفضلة لديك.

وبمجرد ضبط التردد كما شرحنا في الخطوات السابقة، يمكنك عزيزي المشاهد استقبال قناة كراميش للأطفال للاستمتاع بمحتوى جذاب ومتنوع لأطفالك على مدار اليوم بدون قلق أو خوف من تقديم أي محتوى غير لائق.