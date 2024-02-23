ما هو تردد قناة وناسة للأطفال الجديد علي القمر الصناعي نايل وعرب سات

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رياض - احمد صلاح - برامج قناة وناسة تشمل مجموعة متنوعة من الأنمي، والمسلسلات التلفزيونية، والبرامج التعليمية، والمسابقات، والألعاب الحركية والذهنية، وغيرها من المحتوى الترفيهي الذي يهدف إلى تسلية الأطفال وتنمية مهاراتهم الحياتية والتفكيرية، لذلك فهي من أكثر القنوات التي يبحث الاباء عن التردد الرسمي لها.

تردد قناة وناسة للأطفال

لضبط تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي النايل سات هو:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة : 11740.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة بيبي عرب سات

كما يمكنكم أيضا ضبط قناة وناسة عبر ترددها علي القمر الصناعي عرب سات وهو كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة : 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

كيف أقوم بضبط تردد قناة وناسة؟

لضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك وتأكد من توصيله بالتلفاز.

اضغط على زر قائمة أو إعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك، عادةً ما يكون هذا الزر موجودًا على جهة الجهاز أو على جهة الريموت كونترول.

اختر خيار البحث عن القنوات أو تحديث القنوات.

انتظر حتى يقوم الجهاز بالبحث عن القنوات المتاحة.

عملية البحث ستستغرق بعض الوقت حسب جهاز الاستقبال الخاص بك.

بعد اكتمال البحث، ستظهر قائمة بالقنوات التي تم العثور عليها.

ابحث عن قناة وناسة في هذه القائمة.

حدد قناة وناسة واضغط على زر تأكيد أو موافق على جهاز التحكم عن بُعد لحفظ الضبط.

ثم انتقل إلى قناة وناسة على جهاز التلفاز الخاص بك واستمتع بمشاهدة البرامج المقدمة.

يرجى ملاحظة أن الخطوات قد تختلف قليلاً حسب نوع وطراز جهاز الاستقبال الخاص بك إذا واجهتك أي صعوبة، يُفضل مراجعة دليل المستخدم الخاص بجهاز الاستقبال الخاص بك للحصول على تعليمات محددة أو الاتصال بخدمة العملاء للمساعدة.