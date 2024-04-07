شكرا لاهتمامك لمعرفة اشتراك واربح الجائزة alsaeedah: طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 وحل سؤال اليوم للمذيعة مايا العبسي والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

من بين الأحداث الأكثر شهرة في اليمن خلال شهر رمضان هو مسابقة طائر السعيدة وهو حدث سنوي يحاول منح السكان المحليين فرصة للفوز بجوائز من خلال الرد على الأسئلة التي تطرحها الصحفية مايا العبسي في كل فقرة ويهتم الكثير من الأفراد بهذه المناسبة والأفراد اليمنيين المهتمين بتعلم كيفية المشاركة في بطولة مسابقة طائر السعيدة.

الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يهتم الكثير من الأشخاص بالمسابقة لأنه يحتوي على أسئلة حول مواضيع متنوعة، خاصة خلال شهر رمضان وفي محاولة للفوز بإحدى الجوائز القيمة التي يقدمها هذا المسابقة، يترقب عدد كبير من الأفراد بثه بفارغ الصبر.

تردد القناة التي يبث فيها مسابقة طائر السعيدة

ويمكنكم ضبط القناة على هذا التردد لمشاهدة مسابقة الطيور السعيدة:

نايل سات هو القمر الصناعي.

التردد 11900

هو معدل الترميز 27500 .

نسبة تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب العمودي.

الجودة عالية الوضوح (HD) .

كيفية المشاركة في بطولة مسابقة طائر السعيدة

لمعرفة كيفية المشاركة في بطولة مسابقة طائر السعيدة تابع ما يلي:

يجب عليك أولاً الدخول إلى موقع مسابقة طائر السعيدة.

ابدأ باختيار أيقونة الرد على أسئلة حلقة مسابقة طائر السعيدة.

ضع اسمك بالكامل.

ضع رقم هاتفك في المكان المخصص للأيقونة.

اختر محافظتك الأصلية بالضغط على الرمز المقابل.

أرسل الرد على سؤال الحلقة بالضغط على الأيقونة المقابلة.

وفي الختام، انقر على أيقونة الإرسال.

يتم استخدام الردود المقدمة من خلال رابط موقع مسابقة طائر السعيدة الأصلي لتحديد من لديه الإجابة الصحيحة.

شروط المشاركة في مسابقة طائر السعيدة لعام 2024

للمشاركة في مسابقة طائر السعيدة، يجب عليك استيفاء المتطلبات التالية:

القدرة على التواصل باللغة العربية.

أصل عربي.

فوق سن 18.

موعد تقديم مسابقة طائر السعيدة

وأصدرت إدارة المسابقة بيانا بشأن جدول بث الحلقات لشهر رمضان المبارك وتبث الحلقات يوميا في تمام الساعة العاشرة مساءا بالتوقيت المحلي اليمني ويتم أيضًا عرض إعادة الحلقة في الساعة الثالثة والنصف صباحًا، وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرًا هناك فرصة أخرى لمشاهدة الإعادة وهي من بين وسائل التسلية المفضلة للكثير من الناس.

تتميز مسابقة طائر السعيدة بالمصداقية والشفافية حيث يتم توزيع الجوائز علي الهواء مباشرة امام الجمهور ، والتي تقوم بتوزيع الجوائز هي مايا العبسي.