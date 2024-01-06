بدون ذرة خجل.. فضيحة نجمة مسلسل باب الحارة شمس الملا عارية بدون ملابس مع فنان مشهور علي البحر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر صور للفنانة السورية “شمس الملا” المعروفة بإسم نجمة مسلسل باب الحارة، حيث وثقت الصور رحلتها إلى شرق أفريقيا خلال الأشهر الماضية.

الصور المتداولة سبق أن قامت شمس الملا بنشرها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهرت وهي ترتدي ملابس شبه عارية وتتنزه على جزيرة سيشيل الواقعة شرق أفريقيا.

وأغلقت شمس الملا خاصية التعليقات في حسابها، خوفا من التعليقات التي ستهاجمها بسبب ملابسها الجريئة التي تعمدت الظهور بها.

وعادة ما تتعرض شمس الملا لإنتقادات حادة من جمهورها بسبب ملابسها الجريئة حسب وصفهم.

وسبق أن ردت شمس الملا على منتقديها برسالة قوية عبر حسابها على موقع فايسبوك، أكدت فيه أنها تمارس حريتها الشخصية ولا تعتدي على أحد ولا يحق لأحد محاسبتها، مؤكدة أن من ينزعج منها يحظرها عن صفحتها.

شمس الملا

شمس الملا هي ممثلة سورية، ولدت في دمشق عام 1995، والدها المخرج بسام الملا الذي لمع اسمه أثناء اخراجه للأجزاء الأولى من مسلسل ” باب الحارة ” .

تخرجت شمس الملا من المعهد العالي لفنون المسرح ، واقتحمت الدراما في سن مبكر وكانت أول مشاركة لها في الجزء التاسع من مسلسل باب الحارة عام 2017 ، حيث قدمت حينها شخصية “صفاء عز الدين” الشابة المتخفية في حارة الضبع، وتتنكر بزي شاب لتنتقم لوالدها الذي قتله الفرنسيون.

وخلال السنوات الأخيرة انتقلت شمس الملأ إلى دبي للعمل كموshoppingmode ديل لأحد العلامات التجارية، وأبتعدت عن التمثيل والسينما، وتفرغت لإدارة حسابها على تطبيق “إنستغرام” الذي يتابعها عليه أكثر من نصف مليون شخص، وتطل من خلاله على