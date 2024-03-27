بشرى سارة.. إكرامية من ملك الأردن لكافة المتقاعدين بمناسبة شهر رمضان

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رياض - احمد صلاح - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ان العدد التراكمي لكافة متقاعدي الضمان الاجتماعي حتى تاريخه إلى (330) ألف متقاعد يشملون مختلف أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال. وبلغت فاتورة رواتبهم التقاعدية لشهر آذار الحالي حوالي (148) مليون دينار.

وأضاف الصبيحي في إدراج عبر حسابه على منصة فيسبوك أن المتقاعدين مبكّراً وعددهم (161.5) ألف متقاعد يشكلون ما نسبته (49%) من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان.

وتابع: يبلغ عدد المتقاعدين مبكراً من القطاع العام حوالي (60) ألف متقاعد، ويشكّلون ما نسبته (37%) من إجمالي متقاعدي الضمان المبكر حتى تاريخه.

وزاد: من جهة أخرى بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين خَصّصت لهم مؤسسة الضمان رواتب تقاعد ورواتب اعتلال (متقاعدون جُدد) خلال الفترة من 1-1-2024 إلى 25-3-2024 حوالي (5500) متقاعد جديد من ضمنهم (3431) متقاعداً مبكراً بنسبة (63%) من المتقاعدين الجدد خلال الفترة المذكورة.