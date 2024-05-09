اناقة وتميز..هاتف سامسونج جلاكسي A73 5G يقضي على منافسية بتصميم مذهل وبسعر رخيص في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - تكشف سامسونج عن Samsung Galaxy A73 5G، هاتف جديد بتصميم وأداء مذهل، وابتكار تكنولوجي، يتميز بالأناقة والتميز، ويوفر تجربة فريدة لمستخدمي الهواتف الذكية.

سوف نستعرض المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج جلاكسي A73 5G للتحقق من ملائمته لاحتياجاتك وامكانياتك.

NFC مدعوم. الشرائح دعم شريحتين Nano Sim. الاتصال 2G، 3G، 4G، 5G. الأبعاد والوزن 163.7×76.1×7.6 ملم، 181 جرام. الخامات بلاستيك.

مقاومة الماء والغبار IP67 (حتى متر لمدة 30 دقيقة). الشاشة Super AMOLED Plus، 6.7 إنش، 1080×2400 بكسل، 120Hz.

الذاكرة والتخزين تصل نحو من 128 جيجا بايت، حتى 256 جيجا بايت. الأداء Snapdragon 778G و Adreno 642L. الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، F/2.2. الكاميرا الخلفية الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل. الكاميرا الثانية 12 ميجا بكسل. الكاميرا الثالثة والرابعة أيضا 5 ميجا بكسل. تسجيل الفيديو جودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل. الصوت ستيريو.

وسائل الأمان والحماية بصمة الشاشة وFace Unlock. المستشعرات التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب. منفذ USB Type C، دعم OTG. البطارية 5000 mAh، شحن 25 واط. النظام الأساسي وواجهة المستخدم اندرويد 12 و One UI 4.1. الألوان رمادي، أخضر نعناعي، أبيض.

يتوفر هاتف Samsung Galaxy A73 5G في السعودية والإمارات بسعات تخزين مختلفة. وفي السعودية، يبلغ سعر النسخة بسعة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام حوالي 1650 ريال، أما النسخة بسعة 256 جيجا بايت فتكلف حوالي 2000 ريال. أما في الإمارات، فإن سعر النسخة بسعة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام يبلغ تقريبًا 1450 درهم، وسعر النسخة بسعة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام حوالي 1650 درهم.