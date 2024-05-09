نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم حاد على رضا عبدالعال بسبب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي عبدالناصر زيدان هجوما حادا على رضا عبدالعال مؤكدًا أنه وجه الرأي العالم بخصوص الإخراج في مباراة الأهلي ومازيمبي بالكونفدرالية الإفريقية موسم 2023-2024.

هجوم قوي من عبدالناصر زيدان على رضا عبدالعال

أكد عبدالناصر زيدان، أن الكابتن رضا عبدالعال عنده جهل بالقوانين في التحكيم، مشددا على أنه أخطأ بخصوص اسم مخرج المباراة، وأنه لم يكن محمد نصر وأنه كان هشام عبدالودود.

وأضاف: “يجب على كابتن رضا عبدالعال أن يطلع على قوانين التحكيم، وأن المخرج لا يفرض رأيه في المباريات”.

وتابع، أن تناول هذا الكلام من قبل رضا عبدالعال لا ينبغي أن يكون على الشاشات، والإخراج المصري له تاريخ كبير ومشرف.

واستطرد، أن الكلام على الخدع البصرية في المباريات، كلام عيب ولايصح.

واختتم الإعلامي عبدالناصر زيدان، لا بد أن يكون حذر في الخطاب الإعلامي، خاصة بعد قرار العودة للجمهور.