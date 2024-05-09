نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من تسريب عقود لاعبي الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر الإعلامي عبدالناصر زيدان من ظاهرة تسريب العقود داخل القطبين، معلقا أن هذه الظاهرة "ملهاش تلاتين لازمة".

عبدالناصر زيدان يوجه رسالة نارية للقطبين بشأن عقود اللاعبين

قال الإعلامي عبدالناصر زيدان في تصريحات تليفزيونية أن تسريب العقود ظاهرة ليس لها أي قيمة في الأندية، مشددا على أن الزمالك عانى بشدة من تسريب العقود.

وتساءل الإعلامي عبدالناصر مستغربا عن تسريب العقود في الأهلي، معلقا "إيه الهدف من تسريب عقد أليو ديانج".

وفجر الإعلامي عبدالناصر: "كنت عارف مين اللي بيسرب عقود لاعبي الزمالك، في الفترة الماضية لكن مش هقول".

واختتم: "يجب على الأندية الحفاظ على السرية حتى لا تحدث اضطرابات في غرفة تغيير الملابس".

موعد مباراة الأهلي القادمة

يلتقي الفريق الكروي بالنادي الأهلي مع نظيره بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

نتيجة المباراة الأخيرة للنادي الأهلي

وحقق المارد الأحمر انتصارا عريضا على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.