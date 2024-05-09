نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى خاطر يروج للحلقتين الأجدد من "البيت بيتي ٢" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان مصطفى خاطر للحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل “ البيت بيتي ٢” وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب معلقا:' البيت بيتي ٢ دلوقتي على شاهد الحلقة الخامسة والسادسة

تصدر مسلسل البيت بيتي ٢ قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد الرقمية بعد عرض الحلقتين الثالثة والرابعة.

دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "البيت بيتي 2" حول محاولة بينو وكراكيري البحث عن معلومات حول مزرعة جدهما، والتي تقع بالقرب من الفندق المسكون، ولكنهما يجدان صعوبة في العثور على أي معلومات. يسعيان أيضًا لمنع أحلام من الكشف أي تفاصيل.





في سياق آخر، يتوجهان إلى المحامي إلهام الذي يحتاج يومين لتجهيز أوراق المزرعة، بينما يقرر كراكيري العودة إلى الفندق، لكنهما يواجهان صعوبة في تحديد موعد عودته. يقرران اللجوء إلى عصام ليساعدهما في دخول الفندق، وعلى الرغم من تأثر ذاكرته بأحداث سابقة، يوافق عصام على المساعدة.

عندما يحاول عصام الدخول إلى الفندق، يواجه صعوبات في المرور من الباي، وبعد محاولات عديدة، يدرك بينو وكراكيري أن عصام ليس مسموحًا له بالدخول.





يكتشف بينو وكراكيري تفاصيل جديدة في الفندق، مثل حقيقة حفل الزفاف والأشخاص الذين يحتضنونه، مما يدفعهما إلى محاولة كشف اللغز والهرب من الفندق.