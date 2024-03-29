انت الأن تتابع خبر ركل وصفع مشاجرة بالأيدي بين حمد الله وبنزيما تشعل فتيل غضب عشاق الاتحاد... النادي يكشف مستقبل اللاعبين!...تفاصيل خطيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الإعلامي الرياضي خالد القروني أن ما يحدث بين عبدالرزاق ⁧‫حمدالله‬⁩ و ⁧‫كريم بنزيما‬⁩ في ⁧‫الاتحاد‬⁩ هو ما حدث بين ⁧‫تاليسكا‬⁩ و ⁧‫كريستيانو رونالدو‬⁩ في ⁧النصر‬⁩.

وقال القروني :”حمدالله كان النجم الأوحد في الاتحاد وحينما حضر بنزيما سرق الأنظار منه ،نفس الشئ حدث مع تاليسكا كان هو النجم الأبرز في النصر وحين جاء رونالدو أخذ منه الأضواء والاهتمام شئ طبيعي عنده شئ من الغيرة “.وأضاف” لكن المدرب أو الإدارة يستطيع أن يوفق بين الاثنين ويجعلهما يلعبان لمصلحة الفريق “