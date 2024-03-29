انت الأن تتابع خبر موجة أمطار غزيرة تجتاح شوارع الأردن... الأرصاد تحذّر سكان 5 محافظات من السفر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت إدارة الأرصاد الجوية في بيان عاجل لها أنه اعتبارا من الساعات القليلة القادمة ستتاثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق الأردن قد يصحبها الرعد.

وتوقع موقع طقس

العرب للتنبؤات الجوية أن يكون الطقس الليلة لطيفا في مختلف المناطق، قبل أن يميل للبرودة مع ساعات الفجر، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وأضاف

طقس العرب أنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة نهار الجمعة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً بسحب على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وأشار

إلى أنه يحتمل هطول زخات محلية ومتفرقة من الأمطار خاصة في جنوب وشرق المملكة، قد تُصحب بالرعد أحياناً، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة، وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وناشد خبراء الأرصاد الجوية

المواطنين عدم السفر إلى تلك المحافظات، حيث تتعرض لسقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بحبات البرد، وسط ضربات من البرق والرعد.

وفي ساعات الليل