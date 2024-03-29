انت الأن تتابع خبر هيبقي ناصع البياض وبيلمع كالحرير .. طريقة تبييض الجسم والوجه والاماكن الداكنة بمكون واحد فقط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحلم كل امرأة ببشرة صافية ومضيئة دون وجود للتصبغات أو العيوب أو النقاط السوداء، بالإضافة إلى أن أغلب النساء تنفق العديد من المبالغ المالية في شراء منتجات التجميل والعلاجات من أجل الحصول على بشرة فاتحة ولامعة خالية من الشوائب، كما أنهن يكثرن من اللجوء إلى استعمال الوصفات الطبيعية لتفتيح الجلد والوجه، وكل ذلك يكون لهدف واحد وهو الشعور بالراحة مع وجود ثقة بالنفس

طريقة تبييض الجسم والوجه

فيما يلي عدة أساليب محلية موروثة لتفتيح لون البشرة، وهي كالتالي:عصير الليمون

قم تجربة عصير الحامض، فإن الحمض الستريك الذي يتواجد بداخله يعمل كمبيض طبيعي مفيد في تفتيح لون الجلد، ولنيل نتائج مثمرة، اعتصر نصف حبة ليمون وأضف إليها بعض الماء لتخفيفها، ثم تبلل قطعة من القطن بالخليط وطبقها على جلدك، اترك العصير يجف على البشرة لمدة تتراوح ما بين الخمس عشرة والعشرين دقيقة، ويجب التأكيد على أهمية تجنب التعرض للشمس في هذه الفترة، لأن عصير الليمون قد يؤدي إلى تهيج الجلد.

تحتوي البطاطا

غير المطهوة على خصائص فعالة في تفتيح البشرة نظراً لغناها بفيتامين سي، هذا الأخير يُعتَمد عليه بشكل واسع كمكون أساسي في العديد من المستحضرات التجميلية المخصصة لتبيض البشرة والتي يُمكن الحصول عليها دون الحاجة إلى وصفة طبية، ولتحقيق النتيجة التي ترغب بها، قم بتقطيع حبة بطاطس نيئه مقشرة إلى جزئين، ثم دلك جلدك بهذه الأجزاء، وانتظر ما بين 15إلى 20دقيقة قبل أن تشطف جلدك بعد استخدام البطاطس.

الكركم

الكركم

يُعتبر من البهارات القادمة من الهند والتي كانت جزءاً من العلاجات الطبيعية لتفتيح لون الجلد عبر العصور، حيث يلعب دوراً في كبح إنتاج صبغة الميلانين، وللحصول على نتيجة مثمرة، امزج الكركم ببضع قطرات من زيت الزيتون ودقيق الحمص، ثم افرد الخليط على جلدك واتركه لمدة ربع ساعة إلى عشرين دقيقة قبل أن تغسله، ويجدر الإشارة إلى أن استخدام الكركم قد يمنح البشرة لونًا أصفر خفيفًا، ولكن هذا اللون لا يدوم طويلًا وسيختفي بسرعة.طرق تبييض الجسم الطبية

ها هي الأساليب العلاجية التي يمكن أن تعينك على تفتيح لون جسمك:

تبييض الجسم بالكريمات: تحتوي الكريمات الموصوفة طبياً لتفتيح الجلد على مركبات فعّالة لتخفيف إنتاج الجسم لصبغة الميلانين، التي تُعد المسؤولة عن لون البشرة، حيث تعمل هذه المنتجات على تقليص عدد خلايا الصبغ في الجلد، وغالبية كريمات تفتيح الجلد تضم في تركيبتها

المكونات التالية: