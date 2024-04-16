انت الأن تتابع خبر مصر تصارع عاصفة طوفانية غير مسبوقة.. الأرصاد تطلق تحذيراً عاجلاً للمصريين من طوفان محتمل وأمطار غزيرة ستغرق القاهرة والإسكندرية! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت هيئة الارصاد الجوية من تأثر مصر اليوم الثلاثاء بعاصفة طوفانية مصحوب بامطار غزيرة ينتج عنها تشكل السيول الجارفة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية لتكون عودة قوية للشتاء.

وكشفت الأقمار الصناعية التابعة للأرصاد الجوية أن القاهرة الكبرى والإسكندرية على موعد مع سقوط الأمطار الغزيرة اليوم السبت.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة توخى الحذر من تقلبات الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة، وتهدئة السرعة أثناء قيادة السيارات وتشغيل الانتظار، وعدم الوقوف أسفل اللافتات المعدنية في الشارع والاحتماء بمداخل العقارات.

الطقس الآن مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائل للحرارة جنوب البلاد.

وأرجعت الأرصاد الجوية تقلبات حالة الطقس بسبب تأثر البلاد خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مصحوبا بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

ونوهت الأرصاد الجوية خلال بيانها، إلى تقلب الطقس حتى يوم الأحد، مشددة على ضرورة متابعة التحديثات في حالة الأجواء التي تصدرها الهيئة على مدار اليوم.