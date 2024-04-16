انت الأن تتابع خبر فيضانات تسونامي وأمطار غزيرة ستغرق المدن.. إعصار جديد سيضرب سلطنة عمان والأرصاد تحذر وتستنجد بالدول المجاورة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اضطرابات جوية وأمطار وصواعق وانذار أحمر جديد يفيد بتوقع أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح قوية على عدد من المناطق في سلطنة عمان.

تسببت أمطار غزيرة أمس الإثتين في حدوث سيول عارمة في سلطنة عمان، على الطرف الشرقي لشبه الجزيرة العربية، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين، حسبما ذكرت السلطات العمانية.

وقالت السلطات العمانية في بيان إنه في إحدى الحوادث، توفيت مجموعة من أطفال المدارس وسائق عندما تم أطاح السيل بمركبتهم.

وأعلنت الأرصاد العمانية، أن الساعات القادمة ستشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، كما من المتوقع أن تشهد مناطق مختلفة من البلاد هطول أمطار رعدية شديدة إلى متوسطة، كما يسود طقس ممطر مثير للبرق والرعد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر الطقس غير المستقر، اليوم الثلاثاء، مع سحب ركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها جنوبية شرقية – شمالية غربية / 25 إلى 35 كم/س تصل إلى 70 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، وشديد الاضطراب مع السحب، فيما يحدث المد الثاني عند الساعة 04:31، والجزر الأول عند 13:16.

وفي بحر عمان، يكون الموج مضطرباً، وسيحدث المد الأول عند 17:27، والثاني عند 03:17، والجزر الأول عند 09:41، والثاني عند 23:14.