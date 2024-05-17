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أحمد جودة - القاهرة -

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن هدف سيراميكا كليوباترا في شباك بيراميدز سليم 100%، مبديًا استغرابه الشديد من صمت حكام الـvar وعدم استدعاء حكم الساحة محمود وفا من أجل مشاهدة اللعبة، خصوصًا أن الغاء هدف يعتبر قرار هام في أي مباراة.

جهاد جريشة: لا بد من محاسبة من تعاقد مع فيتور بيريرا.. ويجب تدخل وزرارة الرياضة والرابطة

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "كل اللقطات في هدف سيراميكا أكدت صحته، ولا أعرف سر الإلغاء من جانب محمود وفا حكم اللقاء، وكل أسبوع أصبحنا نعاني من الأخطاء التحكيمية، كما أن لقاء فاركو وبلدية المحلة شهد أخطاء أيضا وكان مباراة بـ6 نقاط في ظل المنافسة بين الفريقين على تفادي الهبوط".

وأضاف: "بهذا الشكل والوتيرة سيكون هناك كوارث وقرارات مؤثرة على سير المباريات، وجميع الأندية تطالب بالعدالة فقط، واليوم مباراة المصري والبنك الأهلي تم احتساب ركلات جزاء صحيحة".

وواصل: "لا بد من وجود تدخل عاجل من وزارة الشباب والرياضة ورابطة الأندية واتحاد الكرة، ومن قام بالتعاقد مع فيتور بيريرا لا بد من محاسبته، ولا يتم الاكتفاء فقط بإصدار قرار إقالة البرتغالي من منصبه، نتحدث عن حقائق فقط ولا نهاجم أحد من أجل الهجوم، هذا الرجل ارتكب اخطاء عديدة بالنسبة للتحكيم".

وأكمل: "منذ 8 شهور نتحدث عن أخطاء التحكيم، من أجل إصلاح الأوضاع ولكن لم يحدث شيئا، ووصلنا إلى أن كل فرق الدوري قدمت شكاوى رسمية، لا بد من إصدار قرار سريع بإقالة بيريرا في أسرع وقت ممكن، وصلنا لمرحلة عدم وجود أي حلول مطلقًا سوى رحيله من أجل علاج تلك الأزمات التي واجهت التحكيم في مصر".

وزاد: "اليوم محمود البنا ظهر بشكل طيب في لقاء انبي وفيوتشر، وابراهيم محمد أيضا نجح في إدارة البنك الأهلي والمصري، والتوفيق من جانبهم هو اجتهاد شخصي".

وأتم: "أناشد الجميع بضرورة إبعاد فيتور بيريرا بشكل سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

