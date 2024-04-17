انت الأن تتابع خبر "اكتشفي سر تحويل شعرك الخشن إلى حريري! كيراتين الفازلين الفعّال يقوم بتنعيم وفرد الشعر بشكل مدهش. استخدميه مرة واحدة فقط واحصلي على شعر ناعم كالحرير، والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني معظم الفتيات من الشعر الخشن والمجعد، حيث أن العوامل الخارجية تؤثر عليه وتسبب في ظهور التلف، كما يصبح من الصعب تفريشه بسهولة، لذلك تنزعج الفتيات منه، وعلى الرغم من استخدامهم للشامبو والكريمات يصبح الأمر صعب، لذلك يبحثن عن طريقة استخدام الفازلين لتنعيم الشعر وفرده والتخلص من التجاعيد، لذا سوف نوضح لكم وصفة الفازلين لفرد الشعر وطريقة استخدامه.كيراتين الفازلين لفرد الشعر الخشن

عدم الاهتمام بنظافة الشعر

واستخدام الكريمات التي تناسبه يصبح الشعر خشن ومقصف، وشراء كريمات تنعيم الشعر أصبحت باهظة الثمن وصعب على كثير من الفتيات شرائها، لذلك يبحثن عن البديل وهو الفازلين الذي يحل تلك المشكلة ويسهل من عملية التفريش دون القلق من أي آثار سلبية، لأن الفازلين طبيعي وغير ضار، وهناك وصفة تحتاج الفتيات إلى تحضيرها تتمثل مكوناتها في توفير ما يلي، حيث تكون غير مكلفة.

المكونات