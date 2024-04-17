انت الأن تتابع خبر "اكتشفي سر تحويل شعرك الخشن إلى حريري! كيراتين الفازلين الفعّال يقوم بتنعيم وفرد الشعر بشكل مدهش. استخدميه مرة واحدة فقط واحصلي على شعر ناعم كالحرير، والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعاني معظم الفتيات من الشعر الخشن والمجعد، حيث أن العوامل الخارجية تؤثر عليه وتسبب في ظهور التلف، كما يصبح من الصعب تفريشه بسهولة، لذلك تنزعج الفتيات منه، وعلى الرغم من استخدامهم للشامبو والكريمات يصبح الأمر صعب، لذلك يبحثن عن طريقة استخدام الفازلين لتنعيم الشعر وفرده والتخلص من التجاعيد، لذا سوف نوضح لكم وصفة الفازلين لفرد الشعر وطريقة استخدامه.كيراتين الفازلين لفرد الشعر الخشن
عدم الاهتمام بنظافة الشعر
- واستخدام الكريمات التي تناسبه يصبح الشعر خشن ومقصف، وشراء كريمات تنعيم الشعر أصبحت باهظة الثمن وصعب على كثير من الفتيات شرائها، لذلك يبحثن عن البديل وهو الفازلين الذي يحل تلك المشكلة ويسهل من عملية التفريش دون القلق من أي آثار سلبية، لأن الفازلين طبيعي وغير ضار، وهناك وصفة تحتاج الفتيات إلى تحضيرها تتمثل مكوناتها في توفير ما يلي، حيث تكون غير مكلفة.
المكونات
- ملعقتين من الفازلين حسب كثافة الشعر.
- ملعقة من زيت السمسم.
- 1 ملعقة من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة من
- عسل أبيض ملعقة واحدة.
- زيت اللوز ملعقة.طريقة تحضير الفازلين لفرد الشعر
- تضطر بعض الفتيات إلى عمل شعرهن كيراتين أو بروتين من أجل علاج خشونة الشعر، ولكن هذا الأمر مكلف ويترك أثار سلبية على الشعر نتيجة احتواء تلك الخلطة على مواد كيميائية ضارة، ولكن وصفة الفازلين طبيعية وتعطي نتائج فورية، كما تساهم الزيوت في جعل الشعر انسيابي وسهل التفريش والفرد، ونحتاج إلى توفير المقادير السابقة وإتباع الخطوات التالية لاستخدام وصفة الفازلين في فرد الشعر الخشن.
- أولا لابد من تفريش الشعر وفرده.
- بعد ذلك اخلطي الفازلين مع الزيوت والنشا والعسل الأبيض.
- بعد خلط جميع المكونات وزعي الخليط على شعرك بداية من البصيلات حتى نهاية الأطراف.
- لفي شعرك وغطيه بالغطاء الرأسي.
- اتركي الخليط على شعرك لمدة عشر دقائق.
- بعد مرور الوقت اغسلي شعرك بالماء والبلسم للتخلص من بقايا الخليط.
- يمكنك تكرار استخدام تلك الوصفة بشكل أسبوعي.تساهم تلك الوصفة في تنعيم الشعر والتخلص من التجاعيد بشكل سريع وبتكلفة بسيطة جدا قد تكون مكوناتها متوفرة في المنزل.