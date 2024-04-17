انت الأن تتابع خبر "استعيدي ثقتك بنفسك وقولي وداعًا لرائحة العرق الكريهة إلى الأبد! اكتشفي وصفات طبيعية بدون أضرار تحقق أفضل النتائج!" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رائحة العرق الكريهة تسبب الإزعاج والإحراج الشديد للكثير من الأشخاص، وهي تكون ناتجة عن نمو البكتيريا في منطقة الإبط، أو تناول بعض الأطعمة الحارة، ويوجد وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق الكريهة والتي لا تسبب أي مشاكل أو أضرار لأنها لا تقوم بسد المسام وذلك على العكس من المستحضرات الكيميائية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب تورمات تحت الإبط والتهاب في الغدد العرقية.بيكربونات الصوديوم للتخلص من رائحة العرق

يوجد بعض المواد الطبيعية التي لها تأثير كبير في

الكريهة بدون أي ضرر وعند إضافتها إلى بعضها تنتج وصفات طبيعية فعالة وهي كالآتي:المكونات:

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

كمية مناسبة من الماء.

قطرات من أي زيت عطري.

طريقة الاستخدام:

احضري علبة صغيرة نظيفة وجافة وضعي بها بيكربونات الصوديوم.أضيفي نقاط من الماء عليها مع التقليب حتى الحصول على قوام كريمي.

ضعي قطرات بسيطة من أي زيت عطري مثل زيت الياسمين أو زيت اللافندر.

قلبي جميع المكونات مع بعضها جيدًا للحصول على خليط متجانس.

قومي بوضع كمية صغيرة من الخليط على منطقة الإبط بعد الاستحمام.

للحصول على أفضل النتائج في التخلص من رائحة العرق استخدمي الخليط بشكل يومي.

وصفة خل التفاح وماء الورد

يعمل خل التفاح على التخلص من رائحة العرق وذلك لأنه يقضي على البكتيريا التي تنتشر في

ويتم استخدام الوصفة كالآتي:

المكونات:

ملعقة كبيرة واحدة من خل التفاح.

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة الاستخدام: