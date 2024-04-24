انت الأن تتابع خبر احذر من مواليد برج العقرب وإلا سوف تتأذى كثيرا إذا أخطأت في حقهم... في التفاصيل كلما تريد معرفته عنهم ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتمي مواليد برج العقرب، الذين يولدون بين 23 أكتوبر و 21 نوفمبر، إلى عالم من الغموض والجاذبية فهم أشخاص مكثفون وعاطفيون، يتمتعون بحدس قوي وذكاء ثاقب وفي هذه المقالة، سنستكشف سمات برج العقرب الأساسية، ونغوص في أعماق شخصيتهم المعقدة، ونكشف عن نقاط قوتهم وضعفهم، ونتعرف على مدى توافقهم مع باقي الأبراج.

مواصفات برج العقرب كاملة 2023

يمتلك برج العقرب الكثير من الصفات، ونذكر لكم الآن الصفات الإيجابية للعقرب،

والتي تتمثل في الآتي:

يمتلك مواليد العقرب الشغف والطموح، والقدرة على انتهاز الفرص.

يعتبر العقرب كتاب، لا يمكن لأي شخص قراءته.

يحرص العقرب على اختيار كلماته، كما أنه مستمع جيد للآخرين.

يتمكن العقرب من معرفة إن كان الشخص يكذب عليه أن لا.

لا يفضل أن يندفع في تصرفاته، بل يفكر في أي قرار قبل أن يأخذه.

يعتبر شخصية جذابة لكل من حوله، لأنه يمتلك كاريزما خاصة به.

يعرف عن العقرب الإرادة القوية، والتي من خلالها يتمكن من تحقيق كل أحلامه.

صفات برج العقرب السلبية

كما ذكرنا الصفات الجيدة لبرج العقرب، علينا أن نذكر الصفات السيئة، والتي تتمثل

في الآتي:

لا يمكن للعقرب أن يثق في أي شخص، حتة لو وقع العقرب في الحب.

إذا كان العقرب مشجع للرياضة، سوف يكون متعصب جدًا على كل من حوله.

دائمًا ما يحب العقرب فرض السيطرة والقوة على الشريك.

يعرف عن مواليد برج العقرب السلبية في بعض الأمور.

لدى العقرب طابع عدواني وانتقامي، فهو ينتقم مهما مرت السنوات.

يمتلك العقرب قدرة على إخفاء مشاعره، لدرجة أن الذي أمامه لا يمكنه معرفة الشعور الحقيقي.

يعرف عن العقرب أنه أناني بعض الشيء، وأنه شديد الغيرة على الشريك.

يفضل أن يأخذ كل الاهتمام والحب، لكنه لا يجب أن يشاركه أحد في هذا الاهتمام.

لديه نية الإيذاء، فكما ذكرنا هو يحب الانتقام، والذي يجعله يفعل أي شيء.

العقرب من أكثر الشخصيات العنيدة، ولا تقبل أي نقد.

مشاهير برج العقرب

هناك الكثير من الشخصيات الناجحة والمشاهير مواليد برج العقرب،

وهم الآتي: