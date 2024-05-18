معجزة من الباري لكل مريض لعشبة تنهى النقرس وتعالج وآلام المفاصل والعظام.. تعرف عليها

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رياض - احمد صلاح - تحدد الأبحاث الحديثة فوائد بذرة الملوك، المعروفة أيضاً ببذرة القطن، والتي تنتمي إلى فصيلة الحلبية وتأتي أصلاً من الهند. هذه العشبة،

المعروفة أيضاً باللاتينية باسم Euphorbiaceae، تنبت من شجيرة صغيرة تتميز بأوراقها البيضاوية التي تحتوي على نتوءات بارزة.

تتميز العشبة بأزهارها الذكورية التي توجد في أعلى النبات، والزهور الأنثوية التي تتواجد في قاع العنقود. الثمار، على شكل كبسولات ثلاثية الخلايا، تحتوي كل خلية على بذرة واحدة، حيث يتم استخراج الزيت منها مع الاستفادة من فوائده العديدة في العلاجات الطبية.

فوائد عشبة حبة الملوك تشمل علاج الالتهابات، ألم المفاصل، الماري، أمراض المعدة والحمى، وحتى السعال الديكي من خلال استخدام مزيج من زيتها وعصير الزنجبيل. ومع ذلك، يجب استخدامها بحذر شديد نظرًا لآثارها الجانبية القوية مثل الألم الحارق والغثيان.

يحذر الخبراء من الاستخدام غير المنضبط لهذه العشبة خاصة في الطب الصيني حيث تعتبر من المسهلات القوية. لهذا، يقتضي الأمر التقيد بالجرعات المحددة من قبل المختصين. كذلك، يُحظر على النساء الحوامل والأطفال استخدامها تمامًا لتجنب مخاطرها الصحية المحتملة.

في النهاية، من المهم التأكيد على أهمية التمسك بتعليمات الاستخدام الآمن والاستشارة الطبية قبل البدء في أي علاج يتضمن حبة الملوك لتحقيق الفوائد مع تجنب المخاط