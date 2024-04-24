"صدمة الزلزال: المدن تهتز بقوة 5.6 وعالم هولندي يكشف عن الدول العربية المستهدفة التالية بالكوارث الطبيعية!"

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رياض - احمد صلاح - ضرب زلزال بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر المنطقة قبالة ساحل مقاطعة هوالين شرقي تايوان اليوم، الأحد، ولم ترد تقارير فورية عن حدوث أضرار أو إصابات.

ووفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء، قالت إدارة الأرصاد في تايوان إن مركز الزلزال في المحيط الهادئ، كان على بعد 55.9 كيلومتر جنوب شرق مقاطعة هوالين، وعلى عمق 30 كيلومتراً.وأشارت الإدارة إلى أنه أعقب الزلزال الأول زلزال أصغر بقوة 4.6 درجات، كان مركزه في البحر على بعد 23.8 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من هوالين.