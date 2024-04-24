انت الأن تتابع خبر الإطاحة بجزار مصري يبيع لحوم حمير في القاهرة.. والجمهور: "انتقام إلهي"! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار خبر القبض على مواطن مصري بحوزته كميات كبيرة من لحوم الحمير، يقوم ببيعها على أنها لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي، ردود فعل ساخطة عند كثير من المصريين.

وتمكن رجال الأمن

بالجيزة من القبض على جزار وبحوزته 600 كيلوجرام من لحوم الحمير اثناء توجهه لعرضها للبيع بمحل جزارة بمنطقة الهرم وامر اللواء هشام العراقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء خالد شلبي مدير