انت الأن تتابع خبر كتلة ثلجية عملاقة تقترب من الأردن.. الأرصاد تحذر من تجمّد الحياة وهبوط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في هذه المناطق! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت إدارة الأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة ترتفع الخميس، بحيث تتجاوز معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (10-12) درجة مئوية.

ويسود طقس حار نسبي فوق الجبال العالية وحار في باقي المناطق ومغبرعلى فترات، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية مع رياح جنوبية شرقية جافة معتدلة السرعة تنشط احيانا، بحسب ما ذكرت الأرصاد الجوية.

وأشارت الأرصاد في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، إلى أن الطقس ليلا يكون دافئا في أغلب المناطق ومغبر على فترات وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وحذرت الأرصاد من خطر التعرض لاشعة الشمس في ساعات الظهيرة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.

إلى ذلك أوضحت إدارة الأرصاد الجوية، أن الجمعة نهاراً، يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويسود طقس دافئ فوق المرتفعات الجبلية، وحار نسبي في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غريبة معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويكون الطقس الجمعة ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

عودة الأجواء الباردة:

وتشير آخر التوقعات الجوية إلى أن الطقس الليلة سيكون معتدلا في عموم المناطق، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات، لكنها تنشط أحيانا في الأغوار الجنوبية.

أما الجمعة، من المتوقع أن يطرأ انخفاض واضح في درجات الحرارة، نتيجة اقتراب كتلة هوائية أقل حرارة من أجواء الأردن، وتكون الأجواء مائلة للحرارة في الجبال وحارة نسبيا في بقية المناطق، مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع احتمال هطول زخات من الأمطار خصوصا في جنوب شرق المملكة، قد تُصحب بالرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، إلا أنها تنشط في المناطق الصحراوية، وذلك وفق "طقس العرب" الذي أوصى بضرورة الانتباه من الأتربة المثارة وانخفاض مدى الرؤية الأفقية مع ساعات العصر على الطرق الصحراوية، والانتباه لمرضى الجهاز التنفسي والعيون جراء ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء بنسب متفاوتة.